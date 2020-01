Scontrino elettronico, ora è obbligatorio per tutti

Ora lo scontrino elettronico debutta in tutti gli esercizi commerciali, consentendo all’Agenzia delle Entrate di ricevere le comunicazioni delle transazioni effettuate direttamente dai registratori di cassa. Lo strumento, obbligatorio per tutti gli esercizi con ricavi superiori a 400mila euro già dallo scorso luglio, con l’avvio del 2020 si estende a tutti gli operatori economici che emettono ricevute fiscali, agenzie di viaggi comprese.

Per il consumatore, invece, al momento del pagamento non si riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, privo di valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, oltre che per un cambio merce.

E da luglio, con i nuovi registratori telematici, sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini, considerata dal governo una nuova arma anti-evasione.