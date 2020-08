Sconti e upgrade: l’offerta di Disneyland Paris per gli agenti di viaggi

Dopo il rinnovo dei suoi strumenti di vendita e di formazione, Disneyland Paris ha lanciato un’offerta dedicata ai propri agenti di viaggi che vogliono visitare la destinazione in famiglia o con gli amici.

I vantaggi che la caratterizzano sono molteplici: fino al 40% di sconto su un pacchetto soggiorno in un hotel Disney comprensivo di biglietti d’ingresso ai parchi o Villages Nature Paris by Center Parcs; upgrade gratuito alla pensione completa per ogni mezza pensione acquistata dall’Italia; sconto del 15% sul Magic Shuttle e sul servizio Disney Express; un buono da 100 euro valido nelle boutique e nei ristoranti dei parchi Disney; uno sconto di 30 euro sul servizio Disney PhotoPass+.

L’offerta è disponibile fino al 29 settembre ed è riservata solo agli agenti iscritti alla nuova app Disney Stars.