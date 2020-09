Sconti e cambio data gratuito: l’offerta Emirates per gli studenti

Emirates lancia una nuova offerta dedicata agli studenti, grazie alla quale potranno non solo far visita ai propri familiari con maggiore frequenza ma anche esplorare nuove e fantastiche mete in tutto il mondo.

Che si tratti di viaggiare per ricongiungersi con la propria famiglia, o di concedersi durante l’anno scolastico un viaggio di piacere, gli studenti viaggiatori potranno usufruire – durante tutto l’anno – di sconti speciali sulle tariffe in Economy e Business Class, di un bagaglio aggiuntivo (oltre alla generosa franchigia standard messa a disposizione da Emirates), e di un cambio data gratuito della prenotazione fino a sette giorni prima della partenza.

A poter usufruire di questa offerta speciale, saranno anche i loro familiari e compagni di studio, purché siano in compagnia dello studente in almeno una parte del viaggio.

Emirates vuole essere un connettore globale di luoghi e di persone e, in linea con questa filosofia, ha lanciato questa offerta. I biglietti devono essere prenotati entro il 31 ottobre 2020, utilizzando il codice promozionale Student. Tutti i biglietti hanno una validità massima di 12 mesi.

Grazie all’iscrizione al programma fedeltà Skywards, gli studenti che aderiscono all’offerta hanno anche la possibilità di accumulare Miglia per poter riscattare voli, ottenere upgrade o vincere fantastici premi.