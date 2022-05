Sconti a Dubai con il My Emirates Summer Pass













Arriva My Emirates Summer Pass. Evoluzione della carta d’imbarco, che non è più solo un documento di viaggio o un ricordo, ma una sorta di “password” per le offerte più cool a Dubai. Così, dal 1° maggio al 30 settembre, la compagnia aerea emiratina ha allestito un ampio ventaglio di offerte per tutti i suoi clienti che arrivano o si fermano a Dubai.

I clienti possono semplicemente mostrare la loro carta d’imbarco e un documento d’identità in centinaia di punti vendita, di svago e di ristorazione per ricevere una serie di sconti. Inoltre, nel mese di maggio, è in omaggio il Marina Sightseeing Cruise, una crociera di un’ora con vista panoramica su uno degli skyline più iconici del Golfo Arabico (prenotazione anticipata non richiesta, basta mostrare il boarding pass in biglietteria, ndr).

I residenti negli Emirati Arabi Uniti, inoltre, possono beneficiare delle agevolazioni del My Emirates Summer Pass negli outlet di grandi marche come Calvin Klein e Tommy Hilfiger o presso Bath & Body Works. Le famiglie possono accedere all’Atlantis Aquaventure o provare attrazioni adrenaliniche all’Img World of Adventure. In convenzione anche gli ingressi alla Sofitel Spa con L’Occitane e safari privati nel deserto con Arabian Adventures.