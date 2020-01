Scommessa Mice per la Turchia: obiettivo 65 milioni di dollari di entrate turistiche nel 2023

Oltre 75 milioni di turisti per circa 65 miliardi di dollari di entrate. La Turchia fa le cose in grande e punta sul settore Mice per raggiungere i target fissati dal ministero del Turismo entro il 2023. «Non a caso, quest’anno abbiamo voluto confrontarci su un tema che sta diventando sempre più attuale per una destinazione di importanza mondiale come Istanbul: “Come pianificare, progettare e gestire produzioni giganti?”», ha detto, inaugurando a Istanbul l’edizione 2020 di Ace of Mice by Turkish Airlines, Volkan Ataman, presidente di Tourism Media Group, ente organizzatore della fiera di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è per il primo anno media partner.

«Dobbiamo aumentare le entrate pro capite del turismo, e in questo il Mice svolge un ruolo molto importante (secondo gli ultimi dati disponibili, il 30% delle entrate del turismo turco proviene proprio dal turismo legato a congressi, eventi ed incentive)», ha proseguito il presidente di Tursab (l’associazione che raggruppa più di 4mila agenzie di viaggi in tutta la Turchia) Firuz Bağlıkaya.

La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, quest’anno vedrà arrivare all’Istanbul Congress Center 230 operatori tra incentive house, pco, dmc e corporate executive, provenienti da 41 paesi, e oltre 15mila visitatori che si troveranno di fronte a più di 200 stand. «Vogliamo superare quota 5.500 incontri B2B nell’arco delle tre giornate», l’obiettivo di Ataman.

Per farlo, non mancheranno una serie di nomi di richiamo del settore, chiamati a raccontare le case history di successo quando si tratta di organizzare un grande evento: da Matt Steinbrenner, direttore artistico degli Oscar, a Ola Melzig, direttore della produzione di Eurovision; da Adriano Martello, membro del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Rio, a Krista Monson, regista del Cirque du Soleil, passando per Ralph Larmann, fotografo dei concerti di Metallica, U2 e Justin Timberlake.

In programma, infine, anche il Mice Summit, in cui i direttori dei Convention Bureau di Londra e Barcellona, insieme al direttore dello sviluppo aziendale globale di American Express, discuteranno di come fare di Istanbul una destinazione Mice di successo a livello mondiale.