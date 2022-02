Sciopero dei trasporti in agenda l’8 marzo













Per il sesto anno consecutivo i sindacati rispondono all’appello lanciato dal movimento “Non una di meno” proclamando lo sciopero generale di tutte le categorie, pubbliche e private, per la giornata dell’8 marzo 2022, giorno della festa della donna scelto per manifestare per i loro diritti. La mattina – fa sapere in particolare l’Usb – scenderemo in piazza “a Roma sotto le finestre del ministero del Lavoro – alle ore 10 a piazza Barberini – contro il lavoro povero, diffuso soprattutto nelle categorie dove è prevalente il lavoro femminile, migrante e giovanile”.

Ma l’8 marzo è anche il giorno del nuovo sciopero dei trasporti, come annunciato dalle sigle Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cub, Usb, Si Cobas e Usi.

Per il personale ferroviario, pubblico e privato, la fascia d’orario di astensione dal lavoro sarà compresa tra mezzanotte e le 21. In particolare, il sindacato generale di base (Sgb) chiama allo sciopero i dipendenti ferroviari già nella giornata del 7 marzo. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale, con modalità e orari differenti nelle varie città. Coinvolti anche per 24 ore il settore aereo, quello autostradale e quello marittimo.

L’agitazione – spiega il Cub in una nota – servirà a chiedere “tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nell’anno in cui la pandemia ha vertiginosamente aumentato gli infortuni delle donne e mostrato la vulnerabilità di un sistema sanitario il cui taglio dei costi è stato perpetrato negli ultimi anni” e per ottenere “la proroga della moratoria sui licenziamenti“, perché “oltre il 70% dei posti di lavoro persi nell’ultimo anno erano occupati da donne”.

E ancora: “Per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile, per un welfare pubblico e universale che restituisca dignità a tutti e soprattutto alle donne, liberandole dal ricatto della gestione della famiglia, per una pensione dignitosa a 60 anni di età” e “per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni”.