Sciopero, black sunday dei cieli:

chi volerà (e chi no) il 17 luglio













Il trasporto aereo italiano si prepara all’ennesima giornata nera prevista per domenica 17 luglio. I sindacati hanno confermato infatti lo sciopero di 4 ore (dalle ore 14.00 alle 18.00)che interesserà sia il settore low cost (Ryanair, Malta Air, Crewlink, easyJet e Volotea) sia i controllori di volo Enav.

A darne notizia la Filt-Cgil e la Uiltrasporti che sottolineano come lo sciopero, inizialmente previsto di 24 ore è stato ridotto a 4 ore a seguito dell’intervento della Commissione di garanzia sugli scioperi. «Ci adeguiamo alla decisione presa dal Garante, ma allo stesso tempo sollecitiamo un intervento da parte del governo per aprire al più presto un tavolo di confronto con le compagnie low cost e verificare il rispetto dell’articolo 203 del decreto Rilancio sull’applicazione dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo, una richiesta che abbiamo già espressamente fatto nei giorni scorsi – sottolineano le sigle dei lavoratori – In particolare per quanto riguarda easyJet continua l’azione di lotta per protestare contro la compressione dei diritti dei lavoratori culminata in licenziamenti ingiustificati, contro la mancanza di solidità operativa e il totale degrado delle relazioni industriali; mentre in Volotea la protesta continua contro l’atteggiamento aziendale che lede i diritti dei lavoratori per il mancato adeguamento delle retribuzioni minime”.



Nel frattempo l’Enac ha pubblicato l’elenco dei servizi minimi garantiti e autorizzati ad operare durante le astensioni in programma.



L’ELENCO AGGIORNATO DEI VOLI GARANTITI

Saranno operati, come da norma, tutti i voli – inclusi i charter – schedulati in partenza dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21; tutti i charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; e i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

NOS 7586 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

NOS 7587 CATANIA (LICC) VERONA (LIPX)

NOS 7061 CAGLIARI (LIEE) MALPENSA (LIMC)

NOS 7320 VERONA (LIPX) PALERMO (LICJ)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

LAV 454 CATANIA (LICC) PARMA (LIMP)

LAV 453 PARMA (LIMP) CATANIA (LICC)

LAV 494 LAMPEDUSA (LICD) BOLOGNA (LIPE)

LAV 493 BOLOGNA (LIPE) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 2917 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3401 OLBIA (LIEO) TORINO (LIMF)

VY 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VY 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

VY 6535 CATANIA (LICC) BARCELLONA (LEBL)

RYR 1684 BARI (LIBD) COMISO (LICB)

RYR 1685 COMISO (LICB) BARI (LIBD)

RYR 6101 PISA (LIRP) CAGLIARI (LIEE)

RYR 6100 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP)

VOE 1796 TORINO (LIMF) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1807 (VOE5VZ) CAGLIARI (LIEE) VERONA (LIPX)

VOE 1532 (VOE55SE) PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

VOE 1745 (VOE17RJ) VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

LG 564 OLBIA (LIEO) LUSSEMBURGO (ELLX)

La circolare Enac, inoltre, sottolinea che dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero; e sono altresì assicurati: la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

Anche Ita Airways ha comunicato la cancellazione di alcuni dei suoi voli, sia nazionali che internazionali, previsti per la giornata del 17 luglio, annunciando di aver attivato un “piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata del 17 luglio2, sottolinea la compagnia aerea.

Qui la lista dei voli cancellati

Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per il 17 luglio a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020 , oppure contattando l’agenzia di viaggi presso cui hanno acquistato il biglietto. “I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 17 luglio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 24 luglio 2022”.