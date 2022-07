Scioperi dei voli, stop fino al 5 settembre













Niente più scioperi del trasporto aereo in Italia dal 27 luglio al 5 settembre. Lo ha deciso, in risposta a una sollecitazione del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, la Commissione Garanzia Sciopero che ha annunciato l’entrata in vigore della cosiddetta “franchigia estiva”.

In una missiva indirizzata proprio al ministro, il presidente dell’organismo Giuseppe Santoro-Passarelli ha ricordato l’applicazione delle nuove regole che, nella finestra dell’estate, appunto, “non consentono l’effettuazione di astensioni dal servizio”, come quella – massiccia – di domenica scorsa, che ha visto incrociare le braccia ai dipendendenti delle low cost e nel contempo ai controllori Enav, con la conseguente ondata di cancellazioni.

“Sesidero precisare che questa Autorità – ricorda il presidente – ha già adottato opportune iniziative rivolte a evitare pregiudizi ai diritti alla mobilità dei cittadini utenti. In particolare, è stato chiesto alle organizzazioni sindacali proclamanti di ridurre la durata dell’astensione, originariamente previstaì per 24 ore, a 4 ore e, come è noto, tale richiesta è stata accolta dalle suddette organizzazioni”.

Santoro-Passarelli fa sapere anche come sia stata “inoltrata una nota ai soggetti proclamanti e alle amministrazioni interessate affinché si eserciti un’attività di vigilanza per far sì che l’astensione si svolga effettivamente nel pieno rispetto della richiamata normativa ed esclusivamente nell’arco temporale previsto, in modo che il sevizio possa essere garantito nella sua interezza, sia prima che a conclusione dello sciopero”.

La nota della Commissione Garanzia Sciopero è stata poi diffusa, a mezzo social, da Fto – Federazione Turismo Organizzato, la cui community su Facebook non sembra aver tirato alcun sospiro di sollievo, vista l’entità del caos voli che comunque flagella l’Europa.

“Scioperi no, ma cancellazioni da parte dei vettori per mancanza di personale?”, commenta sarcastico qualcuno. “Gli imprevisti purtroppo continueranno. Però almeno non ci saranno scioperi”, prevede qualcun’altro. E c’è chi, nel frattempo, mette in dubbio il valore della franchigia estiva: “È costituzionale? O meglio, non c’è il diritto allo sciopero?”.