Scioperi d’agosto in Europa:

la mappa dei disagi aerei













Proseguono anche nel mese di agosto gli scioperi del trasporto aereo e i disagi aeroportuali in Europa: il rischio a questo punto è che nonostante in Italia sia entrata in vigore la cosiddetta “franchigia estiva” – che di fatto blocca gli scioperi nel trasporto aereo dal 27 luglio al 5 settembre – questo possa diventare il peggior periodo per viaggiare per via aerea (anche nel nostro Paese) proprio per la specificità di un sistema fortemente interconnesso.

I maggiori disagi dovrebbero avere come base la Spagna, dove i sindacati hanno annunciato un nuovo pacchetto di scioperi per i lavoratori Ryanair. La maxi protesta iberica – annunciata dai sindacati Uso e Sitcpla – prevede mobilitazioni per le crew del vettore irlandese ogni settimana a partire dall’8 agosto fino al 9 gennaio 2023 dal lunedì al giovedì su tutte le 10 basi: Barcellona, Madrid, Palma di Maiorca, Girona, Valencia, Ibiza, Malaga, Santiago di Compostela, Siviglia e Alicante.

La Spagna sarà l’epicentro anche dello sciopero dei piloti easyJet (causata dalla trattativa del secondo contratto collettivo che è ancora bloccata dallo scorso anno) è prevede mobilitazioni per i giorni 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 e 29 agosto.

Dopo la grande mobilitazione della scorsa settimana – che ha costretto Lufthansa alla cancellazione di quasi tutti i suoi voli il 26 e 27 luglio – ora la Germania trema per l’annuncio del sindacato dei piloti LH che hanno scelto di scioperare ad agosto, in seguito a una votazione effettuata domenica scorsa. I piloti incroceranno le braccia in una data ancora da definirsi, ma voci di corridoio prevedono che lo stop potrebbe avvenire proprio durante la settimana centrale del mese.

La mappa europea dei disagi interessa anche il Regno Unito: i piloti British Airways, infatti, secondo quanto riporta il Telegraph, si preparano allo sciopero dopo che i vertici del vettore hanno respinto la richiesta di discutere un nuovo accordo salariale. Il sindacato Balpa ha quindi deciso di indire una votazione tra i lavoratori per decidere se scioperare o meno.