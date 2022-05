Schianto fatale, il turismo perde Giorgio Mamberto













Il turismo italiano, in particolare quello ligure, è in lutto. Ha perso la vita lunedì, a causa di un tragico incidente stradale a Finale Ligure, Giorgio Mamberto. Classe 1948, conosciuto come il signor Igo, era al timone di Mamberto Srl, società legata alla longeva agenzia di viaggi fondata dal padre Carlo negli anni Cinquanta. Nell’impresa ricopriva l’incarico di direttore amministrativo, condividendo i vertici con i fratelli Tino e Mally. Mentre l’altro fratello, Giacomo detto Mimmo, era scomparso nel 2017.

La famiglia Mamberto, come ricostruito dal giornale locale Ivg, è stata protagonista del boom turistico della riviera ligure negli anni Sessanta e Settanta, contribuendo allo sviluppo dei moderni servizi di incoming, specie per i primi gruppi di tedeschi e in generale per i turisti dall’Europa.

L’agenzia finalese è stata, poi, tra le prime a interagire direttamente con i grandi tour operator, favorendo l’arrivo di continui flussi turistici sul territorio. Attiva anche sul fronte outgoing, l’agenzia Mamberto è stata pioniere nella vendita di pacchetti turistici per Disneyland Paris.

Lo schianto in galleria potrebbe essere stato provocato da un malore.

L’Agenzia di Viaggi Magazine si stringe alla famiglia e ai colleghi del signor Igo, esprimendo le più sentite condoglianze.

*Nella foto, da sinistra, Giorgio Mamberto con i fratelli