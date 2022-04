Scalapay spinge sul turismo organizzato e debutta alla Bit di Milano













La fintech del buy now pay later Scalapay sceglie la Bit di Milano per debuttare nella sua prima fiera nazionale del turismo organizzato.

La scelta di partecipare alla manifestazione, dal 10 al 12 aprile prossimi, è duplice: da una parte si vuole portare all’attenzione di nuovi target di consumatori di viaggi una modalità di pagamento più “leggera”; dall’altra l’opportunità di incrementare la conoscenza della formula Scalapay agli operatori del settore che cercano nuove soluzioni per avvicinare una fascia di clientela specifica come i millennial, ma non solo.

Matteo Ciccalè, partnership director travel di Scalapay, ha dichiarato: «Siamo felici di questa nostra prima partecipazione a Bit in qualità di espositori e soprattutto di poter parlare sia al consumatore finale e sia agli operatori del settore. I viaggi, è incontestabile, sono uno dei principali desideri delle persone, in particolare per i millennial, che sempre più scelgono di acquistare in modalità buy now pay later. Crediamo fortemente in questo settore e riteniamo di poter essere il partner strategico per la ripartenza degli operatori e per il mercato nella sua graduale ripresa».

Il team Scalapay sarà allo stand B134 del Padiglione 4 da domenica 10 a martedì 12 aprile. Domenica 10 appuntamento con il pubblico: i visitatori troveranno un programma coinvolgente grazie alla partecipazione di noti influencer di viaggio, tra cui Mondo Aeroporto e Human Safari, sotto l’egida del tour operator SiVola, che realizza viaggi di gruppo accompagnati dagli stessi influencer.

Domenica sarà anche l’ultimo giorno utile per partecipare al concorso indetto da Scalapay. Acquistando un viaggio sul sito SiVola le persone avranno diritto al sorteggio di 5 gift card del valore di 500 euro ciascuna, da utilizzare in futuro sullo stesso sito. Naturalmente tutti i viaggi di SiVola sono pagabili con Scalapay in tre rate senza interessi.

Nelle due giornate dedicate al trade (11 e 12 aprile) l’obiettivo è far conoscere agli operatori del settore tutte le opportunità della formula offerta da Scalapay. Sia come modalità di pagamento per portare i clienti ad acquistare servizi aggiuntivi e quindi aumentare lo scontrino medio, sia per raggiungere un bacino di utenza sempre più ampio e che sempre più si affida per gli acquisti a questa formula di pagamento.