Scalapay spinge sui parchi divertimento e amplia l'accordo con Mirabilandia













Il player italiano del buy now pay later Scalapay rafforza la partnership siglata lo scorso agosto con Mirabilandia con una campagna di markeing social che mette in evidenza la possibilità per i clienti di potere accedere all’opportunità di pagamento in tre rate per gli ingressi al parco.

Nel dettaglio, quindi, il consumatore non vede il logo Scalapay solo quando arriva al carrello di acquisto. In occasione della festa di Halloween, infatti Mirabilandia ha creato una campagna digital in cui l’opportunità di spalmare i costi appare già nelle creatività.

La spinta sui parchi divertimento da parte di Scalapay è frutto anche della collaborazione con Parks & Fun di Davide Noto, la più grande community italiana dedicata ai parchi divertimenti, che ha condotto in settembre una ricerca e resi noti i risultati.

I follower di Park and Fun, composti al 64% da una fascia di età tra i 24-45 anni, hanno espresso un orientamento di valore:

relativamente alla possibilità di dilazionare il pagamento, il 74% degli intervistati acquisterebbe pacchetti Hotel + Ticket se potesse pagare in tre mensilità senza interessi, il 60% visiterebbe i parchi più spesso e il 63% acquisterebbe abbonamenti.

Per amplificare la collaborazione tra Scalapay e Mirabilandia, la campagna si avvale anche dei social che vedono coinvolti gli instagrammer Emanuele Ferrari (in arte @_emilife) per un social takeover del profilo Instragram di Scalapay e Damn Tree che curerà per l’occasione il trucco di Ferrari, supportati dal social magazine The Wom Beauty. Il tutto si può seguire tramite l’hashtag #scalapayXperience.

Con Scalapay il segmento delle aziende di intrattenimento e dei parchi di divertimento ha la possibilità di incrementare notevolmente la propria visibilità nella fase che precede l’acquisto. La start up infatti usa molti canali di marketing per portare traffico ai brand: banner, notifiche push, newsletter, co-marketing, social media (Instagram e Facebook con post e stories). Le aziende si ritrovano un vantaggio che va ben oltre l’aspetto finanziario, attingendo ad una community fidelizzata a questa tipologia di pagamento e costantemente in crescita.

«Ci interessa trasmettere alle aziende il concetto che possiamo diventare loro partner sotto vari aspetti. Non solo incassano subito ciò che i consumatori rateizzano, ma possono aumentare esponenzialmente la loro visibilità e convertire il traffico in acquisto – ha detto Matteo Ciccalé, partnerships director travel di Scalapay – Mirabilandia ad esempio ha evidenziato nelle sue promo di Halloween che le quote sono pagabili in più momenti, inserendo il nostro logo; rivolgendosi al target famiglie e giovani, mette subito in evidenza i vantaggi. La multicanalità è un servizio che Scalapay offre ai brand, potenziando l’aspetto economico con un marketing ad alta penetrazione».