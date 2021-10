Scalapay servizio del futuro: A.A.A. imprenditori illuminati cercasi per performare meglio nel travel













Non è necessario andare nello spazio per innovare. Se non si possono anticipare soluzioni, basterebbe essere attenti alle opportunità, avere voglia di osare.

Il turismo ora ha la possibilità di beneficiare di una novità che non c’era sul mercato: Scalapay. Una novità che non comporta rischi ma solo benefici, in termini commerciali e di marketing.

Scalapay, infatti, è un servizio innovativo, che offre ai viaggiatori un’esperienza nuova; hotel e tour operator che lo metteranno a disposizione si differenzieranno, offriranno qualcosa di speciale, senza bisogno di andare nello spazio.

La formula alla base, “Buy now, pay later”, è il più importante trend di consumo post-pandemia, il cui meccanismo è semplice: il viaggiatore paga in tre mensilità senza interessi, mentre il fornitore riceve l’importo totale immediatamente.

I consumatori possono concedersi più facilmente ciò che amano: viaggi, vacanze, soggiorni in hotel, esperienze. Dati di vendita e ricerche li vedono più propensi all’acquisto, potendo dilazionare il pagamento in tre soluzioni, così come a concedersi opzioni premium, come la sistemazione in camere di categoria superiore, aumentando quindi il budget di spesa.

Scalapay è un brand di grande visibilità, che tramite pubblicità, sponsorizzazioni e iniziative varie sfrutta anche la potenza del marketing. È una potenziale leva per stimolare nuovi clienti: la sua community è prevalentemente nel target Millennial e Generazione Z, dunque sotto i 45 anni, che coincide col target di coloro che prenotano viaggi.

Negli altri settori l’adozione di Scalapay ha visto lo scontrino medio aumentare del 48%, le vendite dell’11%, nonché una fidelizzazione del consumatore.

Non è il momento di essere restii al cambiamento; va invece colta ogni soluzione in grado di migliorare la redditività. Soprattutto se a rischio zero.

