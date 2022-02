Scalapay scommette sul turismo: la case history di Dlt Viaggi













A soli sette mesi dal lancio di Scalapay nel settore del turismo, si possono già fare i primi bilanci prendendo come case history quella di Dlt Viaggi, agenzia di viaggi online che offre soggiorni al mare o in montagna, vacanze wellness, viaggi di gruppo e crociere.

Dopo l’integrazione di Scalapay, con cui si opta per la soluzione buy now pay later, Dlt Viaggi ha acquisito il +24,33% di nuovi clienti; il ricavo medio per transazione è salito del 10,82%; in alta stagione la conversione è aumentata del 41,26%.

Oltre che per il bacino di utenza più propenso a finalizzare l’acquisto, i risultati sono stati considerevoli anche dal punto di vista del marketing: attingere a una community, sempre più numerosa e già proiettata verso un acquisto online e dilazionato nel tempo, ha portato sul sito web di Dlt Viaggi un numero significativo di nuovi potenziali clienti.

Matteo Ciccalé, partnerships director – travel di Scalapay, ha commentato: «La pandemia ha trasformato i consumatori italiani facendogli fare un balzo di almeno vent’anni verso il digitale. In questo contesto di continua mutazione è fondamentale agire come Dlt Viaggi, velocemente e ascoltando il mercato, per cavalcare il cambiamento».

Secondo Alfredo Miraglia, responsabile marketing Dlt Viaggi, «Scalapay ha consentito di superare un grande limite: permettere ai clienti di saldare la vacanza anche dopo la data di partenza. Questa opportunità è stata di cruciale importanza soprattutto a seguito del cambio delle abitudini causato dal Covid, che ha comportato la tendenza a prenotare sotto data».