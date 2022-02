Scalapay ottiene 497 milioni di dollari di investimenti













Scalapay ha annunciato un altro round di investimenti da 497 milioni di dollari, che raggiungono un totale di 700 milioni con quelli raccolti dal momento della sua fondazione.

Nata nel 2019 da un’idea di Simone Mancini e Johnny Mitrevski, l’azienda offre un’innovativa soluzione di pagamento che permette ai clienti di acquistare subito e pagare successivamente senza interessi. L’offerta comprende tre opzioni, Pay in 3, Pay in 4 e Pay Later, che danno la possibilità al cliente di non pagare al momento, ma rispettivamente in 3 rate, 4 rate o dopo 14 giorni in un’unica soluzione. A ciò si aggiunge il lancio della nuova piattaforma Magic, che si prefigge lo scopo di rivoluzionare il checkout e i sistemi di pagamento dell’e-commerce, aiutando a risolvere i maggiori problemi degli esercenti.

Il ceo di Scalapay, Simone Mancini dichiara: «Ora con Magic ci spingiamo ancora oltre e aiutiamo i merchant europei a trasformare il checkout, facendo crescere il network di clienti e offrendo esperienze di acquisto ripetute che generano notevoli aumenti della conversione».

Mentre il co-fondatore e cto, Johnny Mitrevski, sostiene che: «Magic ha un’incredibile opportunità di ridefinire l’e-commerce europeo, che ha una reputazione peggiore rispetto alle controparti negli Stati Uniti. Con Magic, abbiamo eliminato tutti i consueti punti di rallentamento al momento del pagamento e abbiamo risolto i principali motivi dell’abbandono del carrello come registrazione o login, spedizione, selezione del pagamento, e consensi per la privacy. Lo abbiamo fatto nel rispetto delle rigorose normative europee Psd2 e Gdpr».

Scalapay continua ad aumentare non solo il numero di investimenti, ma anche di collaboratori e dirigenti, a cui si aggiunge anche Amit Jhawar, in precedenza ceo di Venmo e coo e cfo di Braintree, il quale ha sottolineato che «Scalapay è una soluzione geniale che combina un elegante sistema per i commercianti con un’esperienza utente semplice ma potente. Ho capito che Scalapay era vincente quando ho visto che il servizio per esercente e consumatore offriva uno straordinario valore ai due fronti della rete in Sud Europa».

I più importanti esercenti e retailer italiani e internazionali includono Luisa Spagnoli, Decathlon, Calzedonia, Swappie, Msgm, Twinset e molti altri. Proprio quest’ultimo, attraverso le parole della sua cto, Dragana Andjic, ha dichiarato che: «Da quando abbiamo offerto Scalapay ai nostri clienti online ed in-store, abbiamo visto crescere l’adozione del servizio da parte dei nostri consumatori in maniera straordinaria”.

Mentre Francesco Mura, ecommerce director di Stroili, conclude: «Scalapay è il servizio perfetto in termini di omnicanalità. In un lasso di tempo brevissimo si è dimostrato essere uno strumento straordinario per incrementare il valore medio dell’ordine, sia online che in-store, nonché una leva di marketing strategica per attrarre nuovi consumatori».