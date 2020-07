Scadenze fiscali e Cig, le anticipazioni sul decreto Agosto

L’obiettivo del decreto agosto sarà sostenere il mercato del lavoro e la sua ripartenza. «Sono all’esame interventi che mirano ad assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese per fare uscire i lavoratori dalla cassa integrazione, una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato», ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione parlamentare sul Piano nazionale di riforma (Pnr) e il nuovo scostamento.

Le misure saranno selettive, in particolare per le ulteriori 18 settimane di cig (a cui saranno destinati circa 7-8 miliardi), riservandola a chi ha subito una perdita di fatturato nel primo semestre di quest’anno rispetto al 2019, e con un sostegno importante per settori in crisi come quello dell’automotive e del turismo.

Con l’intento di incoraggiare le imprese a ridurrei il ricorso agli ammortizzatori sociali per l’emergenza Covid, il decreto dovrebbe quindi contenere anche sgravi contributivi della durata di 3-4 mesi, per quelle aziende che riportano i dipendenti in cassa integrazione in attività.