Savills investe nell’Hospitality & Leisure: debutta il team dedicato in Italia













Arriva la nuova divisione Hospitality & Leisure in casa Savills. La società immobiliare si espande nel nostro Paese e e lancia il nuovo team, che sarà guidato da Dario Leone, manager con un’esperienza ventennale nell’ambito dei servizi di advisory, operator selection e di capital markets e che ha ricoperto il ruolo di partner, responsabile della divisione hospitality in Cushman & Wakefild.

Il nuovo Team Hospitality & Leisure vede anche l’ingresso di Giuseppe Leonardi e Marta Miragoli che riporteranno direttamente a Dario Leone. Giuseppe Leonardi, che entra nel team di Savills come associate, negli ultimi 8 anni ha lavorato nel settore immobiliare dell’hospitality svolgendo servizi di advisory e di capital markets. Marta Miragoli ha maturato la sua esperienza nel settore dell’hospitality prima presso Marriott e negli ultimi 3 anni nel settore immobiliare, svolgendo servizi di valutazione, advisory e di operator selection. Entra nel team di Savills come consultant.

Per Tim Stoyle, head of hotels, Savills Emea, «grazie alle solide basi del mercato dell’hospitality in Italia è stato possibile creare un team dedicato per supportare la crescita di questa linea di business. La nostra strategia di crescita nel settore hospitality continuerà anche in altri mercati chiave della zona Emea e oltre».

Dario Leone, head Hospitality & Leisure, Savills Italy, «spiega che il mercato è in fermento, grazie a un’elevata propensione degli investitori verso il nostro mercato e all’interesse degli operatori alberghieri nazionali ed internazionali per gli asset italiani; finora abbiamo assistito a un’attività intensa in termini di transazioni, e siamo in presenza di una ricca pipeline di nuove aperture pianificate in Italia da parte di primari operatori alberghieri internazionali».