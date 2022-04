Save Ucraina Primarete: l’operazione solidarietà di Zilio













Primarete Network lancia l’operazione Stand With Ukraine, un progetto di solidarietà per il popolo ucraino fortemente voluto dal patron, Ivano Zilio e dalla direzione della rete con base a Padova.

La campagna punta a raccogliere generi di prima necessità da inviare alla popolazione in difficoltà in Ucraina. «Abbiamo deciso di dare un piccolo contributo come azienda e come network Primarete – sottolinea Anton Zilio – Ci siamo messi in contatto con un’associazione che si occupa di adozioni con l’Ucraina da circa 30 anni, la onlus Arcobaleno; membro di Eanet for Adoption, un’associazione no profit di Padova; e con i responsabili ci siamo accordati mettendo a disposizione qui in azienda una logistica dove stoccare la merce che sta arrivando e che arriverà da tutta Italia, dei volontari tutti i giorni si organizzano per confezionare i pacchi e poi caricarli su camion diretti in Ucraina».

“Save Ucraina Primarete”, quindi, è l’inziativa parallela su tutto il network di agenzie «e siamo convinti che tutti parteciperanno a questa raccolta di beni per il popolo ucraino. L’agenzia di viaggi, nonostante questo lungo periodo di difficoltà che sta attraversando il settore, potrà sentirsi stimolata a contattare i clienti per coinvolgerli in questa iniziativa nel proprio punto vendita, così anche i clienti avranno l’occasione di donare dei prodotti alimentari, igiene personale, pannolini, biancheria, materiale medico e farmaci. Consegnare questo materiale in agenzia è anche un modo per tenere i rapporti con i clienti e fare marketing solidale», conclude Anton Zilio.