Saudia si affida ad Aviareps per le Pr in Italia (e non solo)

Saudia, la compagnia aerea nazionale dell’Arabia Saudita membro di SkyTeam, si affida ad Aviareps per le attività di Pr in Italia e in altri sette Paesi europei: Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna e Regno Unito.

Dal suo hub principale di Jeddah e dai due hub secondari di Riyadh e Dammam, Saudia opera voli verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo. Mercato-chiave l’Europa con la recente apertura di collegamenti per Svizzera, Spagna e Grecia e l’intenzione di espandere ulteriormente la propria rete nel vecchio continente.

«Con i nostri uffici locali, siamo in grado di coordinare le attività di Pr a livello centrale dal nostro hub di Monaco e di adattarle e svilupparle grazie ai nostri esperti nei vari mercati», promette Edgar Lacker, ceo di Aviareps.

«L’Arabia Saudita è una destinazione incredibile, che colpisce per il suo incontro di culture diverse, ed è un hub di riferimento per i cittadini europei e italiani desiderosi di raggiungere le destinazioni servite dal network di Saudia. Non vediamo l’ora di far conoscere i vantaggi di volare con Saudia anche al mercato italiano», commenta Giulio Santoro, general manager Italy & vice president South Europe di Aviareps.