Saudia lancia l’operativo invernale sull’Italia

Saudi Arabian Airlines ha ufficialmente lanciato il suo operativo invernale per l’Italia offrendo voli diretti plurisettimanali da e per Roma e Milano. A partire da novembre, Saudia collega Roma con Gedda quattro volte a settimana (martedì, giovedì, sabato e domenica) e Roma con Riyadh tre volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì). mentre da Milano Malpensa, la compagnia offre voli per Gedda quattro volte a settimana (martedì, giovedì, sabato e domenica).

Hisham Bindkhail, regional manager Saudia in Europa, ha dichiarato: «L’Italia è un mercato importante e siamo molto orgogliosi di fornire ai clienti italiani collegamenti giornalieri con l’Arabia Saudita. Il nostro orario invernale per l’Italia comprende voli da e per entrambi i principali aeroporti italiani, Roma e Milano, e offre agli ospiti una grande flessibilità quando viaggiano verso l’Arabia Saudita. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti italiani a bordo e di offrire loro un’esperienza di volo unica in tutte le classi con la calorosa ospitalità dell’Arabia Saudita. Il traffico turistico sta crescendo rapidamente e noi come Saudia ci siamo posti l’obiettivo di soddisfare e anche superare le aspettative dei passeggeri».

Le rotte da e per Roma sono operate con aeromobili Airbus A320 di ultima generazione in una configurazione composta da 20 posti in Business Class e 90 posti in Guest Class. Le rotte da e per Milano sono invece operate con il modernissimo Boeing 787 Dreamliner, che offre 24 posti in classe business e 274 posti in classe economica.