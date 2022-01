Saudia lancia il primo volo diretto da Parigi ad AlUla













Arabia Saudita sempre più aperta al turismo, e connessa con il mondo: la Royal Commission for AlUla (Rcu), Saudia Airlines (compagnia aerea di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita) e l’Agence française pour le développement d’AlUla (Afalula) annunciano l’introduzione del primo volo diretto da Parigi ad AlUla (Arabia Saudita), che verrà inaugurato giovedì 27 gennaio.

Il collegamento, in partenza dall’aeroporto di Parigi CdG, sarà operato ogni domenica dal 30 gennaio al 27 marzo tramite Boeing 787 “Dreamliner” operato da Saudia, ed avrà una durata di 5 ore.

I viaggiatori atterreranno all’aeroporto di AlUla, che dista circa 30 minuti di macchina dai principali hotel.

La nuova rotta fa essere i viaggiatori francesi ed europei tra i primi a visitare questa destinazione, che offre esperienze per diversi tipi di esigenze: dall’offerta archeologico-culturale, con il sito patrimonio mondiale dell’UNESCO di Hegra, la seconda città del regno nabateo di Petra in Giordania, e diversi siti archeologici risalenti al primo millennio a.C., alle esperienze di paesaggi naturalistici come l’oasi lussureggiante lunga 25 km che si estende tra le montagne e formazioni rocciose del deserto.

Phillip Jones, chief destination management and marketing officer ha detto: «È veramente un momento storico per AlUla e un importante passo avanti nelle nostre ambizioni che puntano a condividere la nostra storia e la nostra splendida destinazione con il mondo. Sappiamo che i francesi sono viaggiatori intrepidi, sempre desiderosi di essere i primi a sperimentare il nuovo. Siamo entusiasti di lavorare con Saudia per dare il benvenuto al primo volo diretto europeo per AlUla e speriamo che molti europei colgano l’occasione per visitare i nostri siti culturali e partecipare ad alcuni dei nostri eventi invernali, dato che i voli dureranno fino al 27 marzo».

Entusiasta anche Hazem Sonbol, passenger sales vice president di Saudia Airlines, che ha dichiarato: «come compagnia di bandiera del Regno, siamo lieti di dare il benvenuto a questo volo diretto dal cuore dell’Europa all’antica città di AlUla. Questo è il nostro primo volo diretto internazionale per AlUla e crediamo che sarà uno dei tanti, dato che molti dei nostri ospiti in tutto il mondo stanno mostrando il desiderio di scoprire la storia e la cultura del nostro paese».

Gérard Mestrallet, executive president di Afalula, ha invece sottolineato che: «a partire dall’accordo intergovernativo firmato da Arabia Saudita e Francia nell’aprile 2018 sullo sviluppo sostenibile di AlUla, la collaborazione tra gli ecosistemi economici e culturali sauditi e francesi, guidati dalla Royal Commission for AlUla e AFALULA, si è rivelata sempre più intensa e fruttuosa. I numerosi partenariati siglati tra la RCU e le aziende francesi, così come i risultati ottenuti sul campo, rivelano il successo di questa cooperazione. Dopo l’apertura ai visti turistici per l’Arabia Saudita, da settembre 2019, l’introduzione di una rotta aerea diretta da Parigi rafforzerà l’attrattiva di questa destinazione culturale unica».

Ma ALULa spinge molto anche sui grandi eventi. Sono quattro, infatti, i grandi festival che si svolgeranno fino alla fine di marzo 2022: Winter at Tantora, AlUla Arts, AlUla Skies e AlUla Wellness. Gli eventi di punta includono concerti con un cartellone di artisti internazionali e regionali, ma anche eventi equestri come The Custodian of the Two Holy Mosques Endurance Cup 2022, il 29 gennaio, e il Richard Mille AlUla Desert Polo l’11 e 12 febbraio.