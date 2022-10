Saudi investe negli air taxi elettrici e acquista 100 jet da Lilium

Saudi Arabian Airlines ha annunciato la firma di un accordo con la air taxi startup tedesca Lilium per l’acquisto di 100 jet.

Si tratta di un’operazione con cui la compagnia aerea di bandiera dell’Arabia Saudita intende lanciare nuove connessioni elettriche point-to-point e per i clienti business.

Saudi sarà il primo vettore di Medio Oriente e Nord Africa a sviluppare un discorso di eVtol, e dunque di aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale potenziando le opzioni di mobilità sostenibile per i propri clienti.

Per l’avvio delle operazioni, come si apprende da Skift, bisognerà attendere almeno il 2025. Con ordini per circa 2 miliardi, Lilium ha già firmato accordi con la brasiliana Azul, e le compagnie di private jet NetJets e Globeair.