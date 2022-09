Sas venderà gli aerei di proprietà per salvarsi

Procede il piano di ristrutturazione di Sas, Scandinavian Airlines, utile a stabilizzare la posizione finanziaria del vettore che pochi mesi fa ha chiesto il Chapter 11, ovvero ha avuto accesso alla protezione fallimento negli Stati Uniti con l’obiettivo di portare a termine la ristrutturazione, tagliando i costi e raccogliendo nuova liquidità.

Il nuovo capitolo, però, prevede la cessione di almeno 10 aeromobili (alcuni di questi tra i più nuovi e moderni della flotta del vettore) secondo quanto riporta il giornale spagnolo Preferente. Tra questi aerei, Sas dovrebbe rinunciare a due Airbus A350-900, tre A330-300, tre A320neo, un aereo A321 e un Boeing 737-700.

Inoltre, parte della flotta restante dovrebbe subire un cambio di proprietà passando dal controllo diretto di Sas alla vendita degli aeromobili a società di leasing che dovrebbero rigirarli poi sempre alla stessa compagnia. Sempre secondo il giornale spagnolo, quindi, Sas dovrebbe passare dagli attuali 111 aerei (di cui una ventina di proprietà) a meno di 100 jet senza possederne nessuno.

Pochi giorni fa il vettore scandinavo ha ricevuto l’approvazione da parte del tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York per accedere a circa 700 milioni di dollari in finanziamenti debitori in possesso (Dip financing). Il finanziamento di debitori in possesso o Dip è una forma speciale di finanziamento fornita alle società in difficoltà finanziarie, in genere durante la ristrutturazione ai sensi della legge fallimentare societaria.