Sas torna a volare in Cina con la rotta Copenaghen-Shanghai

Dal 29 settembre sarà nuovamente possibile volare direttamente dalla Scandinavia alla Cina con Sas Scandinavian Airlines. La decisione della compagnia, che non opera più voli vero il Paese del Dragone dallo scorso 31 gennaio, ha infatti ottenuto l’approvazione delle autorità cinesi dando così il via a dei collegamenti settimanali lungo la rotta tra Copenaghen a Shanghai.

A fine ottobre, inoltre, il vettore prevede di riprendere anche i voli per Pechino, una volta ottenuta la necessaria approvazione da parte delle autorità.

Sas, in particolare, servirà la rotta per Shanghai utilizzando il nuovo Airbus 350, che consente un consumo di carburante inferiore e fino al 30% in meno di emissioni di CO2 rispetto agli aeromobili utilizzati in precedenza.

La compagnia scandinava attualmente vola verso 75 destinazioni e opera fino a 380 voli al giorno. Per permettere ai propri passeggeri di viaggiare in tutta tranquillità, il vettore offre comunque la possibilità di modificare un viaggio/biglietto pianificato ricevendo in cambio un voucher, fino a 16 giorni prima della partenza, per tutti i viaggi internazionali, fino al 15 gennaio.