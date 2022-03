Sas saluta il chief financial officer Magnus Örnberg













La compagnia aerea scandinava Sas ha comunicato che l’executive vice presidente e chief financial officer Magnus Örnberg lascerà la carica nella primavera 2022.

«Voglio ringraziare Magnus per il suo contributo al vettore. Gli auguro il meglio per il futuro», ha dichiarato Anko van der Werff, president & ceo di Sas.

«È stato uno dei lavori più interessanti svolti, sono orgoglioso di quanto fatto. Non è stata una decisione semplice per me, ho preso parte a una squadra di lavoro fantastica», ha commentato Magnus Örnberg.

Magnus manterrà il suo ruolo fin quando necessario per garantire un corretto passaggio di consegne; nel frattempo la compagnia ha già avviato le operazioni di recruitment per scegliere il successore.