Sas riparte con un finanziamento da 700 milioni

La compagnia aerea scandinava Sas ha ricevuto l’approvazione da parte del tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York per accedere a circa 700 milioni di dollari in finanziamenti debitori in possesso (Dip financing). Il finanziamento di debitori in possesso o Dip è una forma speciale di finanziamento fornita alle società in difficoltà finanziarie, in genere durante la ristrutturazione ai sensi della legge fallimentare societaria.

I 700 milioni saranno versati tramite fondi gestiti da Apollo Global Management ed è utile a stabilizzare la posizione finanziaria del vettore che pochi mesi fa ha chiesto il Chapter 11, ovvero ha avuto accesso alla protezione fallimento negli Stati Uniti con l’obiettivo di portare a termine la ristrutturazione, tagliando i costi e raccogliendo nuova liquidità.

Sas già a inizio 2022 aveva presentato un piano che prevedeva il taglio dei costi di quasi 700 milioni di euro e la conversione in azioni di circa 20 miliardi di corone (1,86 miliardi di euro) di debito, oltre alla raccolta di ulteriori 882 milioni di euro di nuovo capitale.

“Il finanziamento Dip, insieme alla liquidità generata dalle operazioni in corso della società, consente a Sas di continuare a rispettare i propri obblighi durante il processo del Chapter 11″, conferma la nota del vettore.

Per Anko van der Werff, presidente e amministratore delegato di Sas, «con l’approvazione della Corte del nostro finanziamento, stiamo facendo importanti progressi . Vorrei ringraziare i nostri dipendenti per il loro duro lavoro e dedizione, nonché i nostri partner commerciali per il loro supporto. Continuiamo a fare progressi con il piano di rinnovamento Sas Forward così da costruire una compagnia aerea competitiva e ancora migliore per i nostri clienti».