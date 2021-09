Sas, più collegamenti da Oslo e Stoccolma per New York













Grazie a un costante aumento della domanda di viaggio, sia leisure che business, sugli Stati Uniti, Sas aumenta il numero di voli da Stoccolma e Oslo per New York.

La Grande Mela sarà servita con collegamenti giornalieri da Stoccolma e con quattro voli settimanali da Oslo, oltre che con rotte giornaliere da Copenaghen. Sas opererà in totale 12 rotte dirette verso gli Stati Uniti questo autunno e in inverno.

«Sas aumenta le sue frequenze su New York dalla Scandinavia – ha spiegato l’evp e chief commercial officer Karl Sandlund – perché ci sono sempre più utenti che intendono visitare la famiglia e gli amici negli Stati Uniti, così come sono in costante crescita le richieste di viaggi d’affari sulle rotte di New York, destinazione strategica anche per le merci aviotrasportate».

Questi nuovi voli Sas per New York si aggiungono alla rete di collegamenti già operativi verso gli States, da Copenhagen verso NewYork, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Boston, Washington, Miami; da Oslo per Miami; da Stoccolma per Chicago e Miami.