Sas lancia la summer con oltre 230 rotte













Una stagione estiva molto ampia per Ssa: la compagnia aerea scandinava ha presentato l’operativo summer che prevede 230 rotte per 120 destinazioni nel mondo, tra le più ampie di sempre.

Per il nord America, l’aerolinea opererà la rotta Copenaghen-Boston riapre, insieme all’aggiunta di una seconda partenza giornaliera da Copenaghen a New York, durante la primavera, per un totale di 150 voli settimanali.

Mentre la domanda di voli per l’Europa meridionale continua a crescere e Sas ffre 500 voli a settimana verso destinazioni come Alicante, Barcellona, ​​Nizza, Malaga e Milano.

Sas, inoltre, aprirà una nuova rotta da Stoccolma a Varsavia con due partenze giornaliere, oltre a riprendere i voli verso una serie di destinazioni, tra cui Birmingham e Hannover da Copenaghen, e per Edimburgo da Oslo e Stoccolma. Sono disponibili fino a 17 partenze giornaliere dalla Scandinavia per Londra.

A completare l’Offerta aerea, il vettore opererà voli da Copenaghen a Kristiansand a partire dalla prossima primavera, con due partenze giornaliere ed aumenterà la capacità su rotte come Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Bergen-Stavanger, Stoccolma-Luleå, Copenaghen-Aalborg e tra le tre capitali scandinave.