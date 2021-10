Sas annuncia 150 rotte per la winter: rotte anche su Milano e Venezia













Ripartenza sprint per il vettore scandinavo Sas che ha annunciato il suo programma winter con un operativo di oltre 150 rotte per 90 destinazioni nel mondo. In particolare Sas sta anche aumentando il numero di voli tra le capitali scandinave e altre importanti destinazioni della sua rete per migliorare ulteriormente la connettività con l’aumento dei viaggi. Ciò include anche più voli per il Regno Unito dalle tre capitali scandinave: a Londra, dove Sas effettua tre voli giornalieri di andata e ritorno da ciascuna capitale, e a Manchester.

Inoltre, per soddisfare la crescente domanda di viaggi d’affari e di piacere, Sas sta anche aumentando il numero di voli verso altre importanti città europee come Bruxelles, Dublino, Francoforte, Amburgo, Helsinki, Monaco, Oslo e Parigi.

Il programma invernale SAS offre agli sciatori orari interessanti per un totale di nove destinazioni invernali: Sälen/Trysil e Östersund in Svezia, Salisburgo e Innsbruck in Austria, Milano e Venezia in Italia, Monaco in Germania e Ginevra e Zurigo in Svizzera. Questo inverno, SAS riprenderà diverse rotte dalla Danimarca e Copenaghen verso l’Europa orientale e centrale verso città come Stoccarda, Tallinn, Poznan e Wroclaw. E sempre questo inverno verranno lanciati inediti collegamenti sulle rotte Stoccolma-Kiev, Stoccolma-Tenerife, e Gothenburg-Gran Canaria.