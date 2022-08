Sas ancora in rosso, lo sciopero dei piloti affossa i conti

Non si arresta l’emorragia nel bilancio di Scandinavian Airlines (Sas) che da mesi cerca di rimettere in sesto una precaria situazione economica. La compagnia aerea ha infatti registrato entrate pari a 8.580 milioni di corone svedesi (circa 812 milioni di euro) nel terzo trimestre 2022 (maggio-luglio), in aumento rispetto alle 3.982 dello stesso periodo dello scorso anno. La perdita netta è stata di 1.848 milioni di corone svedesi (circa 175 milioni di euro), in crescita rispetto ai -1.336 milioni di corone svedesi dello scorso anno.

I risultati sono influenzati anche dal maxi sciopero dei piloti (15 giorni di mobilitazioni) avvenuto tra il 4 e il 19 luglio, che ha causato una paralisi delle operazioni di Sas, con interruzioni del traffico e la cancellazione di circa 4.000 voli che hanno interessato più di 380.000 passeggeri.

Rispetto al trimestre precedente i passeggeri che hanno volato con Sas sono comunque aumentati del 30% e il load factor in volo ha raggiunto circa il 78%, in aumento dell’11%. La capacità è aumentata del 27% rispetto al secondo trimestre.

Anche Sas, come già annunciato da British e Lufthansa, prevede numerosi tagli per la stagione invernale, anche se in questo caso la causa non sarebbe la carenza di personale negli aeroporti bensì all’interno dello stesso vettore. La compagnia aerea ha previsto oltre 1.600 voli da tagliare in Europa (il 4% di un totale di 39.000 voli).

«Presto inizierà la stagione invernale e restiamo molto prudenti a causa delle incertezze contingenti. Il traffico da e verso l’Asia rimane influenzato dalle restrizioni del Covid-19 e dalla situazione geopolitica – ha commentato l’amministratore delegato della compagnia, Anko van der Werff – In vista della prossima stagione estiva, ci stiamo preparando per assunzioni e riassunzioni importanti che verranno avviate con l’obiettivo di soddisfare la prevista crescita futura della domanda», ha aggiunto.