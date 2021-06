Sardinia 360, online il nuovo sito web con 200 proposte per l’isola













Motori accesi per il nuovo sito web del tour operator Sardinia 360 con oltre 200 proposte di soggiorno in Sardegna in hotel, ville e residence procedendo per aree tematiche, esigenze specifiche della clientela, fasce di prezzo, tipologia di struttura, di soggiorno o trattamento; e molto altro ancora.

Nella sezione b2c è stato allestito un sistema di filtri intuitivo permette in pochi passaggi di creare una proposta che corrisponde alla idea di vacanza del consumer che sta consultando. Le strutture proposte sono organizzate in base a specifici concept: luxury, boutique, charming, beach, Spa, family, adult only, country e all inclusive hotels. Un sistema volutamente semplificato per trovare la struttura ideale.

Una copia perfetta del sito web è stata creata appositamente ed esclusivamente per gli agenti di viaggi che possono selezionare opzioni con strutture in commercializzazione esclusiva di Sardinia360: anche in questo caso, in pochi passaggi, l’adv può selezionare la tipologia di vacanza desiderata e le esperienze sul territorio da proporre alla clientela.

L’ agente avrà immediatamente visibile la tariffa netta a lui dedicata nella sua area riservata.

«Oggi è sempre più importante semplificare le procedure, rendere snelli e fluidi i processi e arrivare tempestivamente con una proposta – spiega Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management Srl, società che possiede il tour operator Sardinia360 e la catena alberghiera Baja Hotels – ecco perchè abbiamo quindi deciso di rinnovare totalmente il nostro sito affinché possa rispondere a queste esigenze. Il sito, da oggi on line, lancerà una nuova release che andrà ad arricchire le proposte di escursioni senza appesantire il sistema di prenotazione».