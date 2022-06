Sardinia 360 inaugura l’estate con tre nuove strutture in esclusiva













Sardinia 360, lo specialista delle vacanze in Sardegna – con una programmazione di oltre 200 strutture tra hotel, residence e case private – inaugura l’estate con tre strutture a 4 stelle, ubicate sulla costa nord est della Sardegna e commercializzate in esclusiva, sia in Italia che all’estero: Hotel Cormorano, Sentido Orosei Beach e Hotel Marina Seada. Due “all inclusive” con standard internazionali di grande vantaggio per il cliente e un B&B all’insegna della libertà in zona Costa Smeralda. Il Sentido Orosei Beach è il brand internazionale che porta il format d’offerta dei villaggi all inclusive all’eccellenza; l’Hotel Cormorano è ideale per viaggiatori e il Club Hotel Marina Seada è un all inclusive dedicato alle famiglie.

Prodotti e servizi di qualità elevata e regime commissionale vantaggioso

Tutte le strutture si pregiano dell’elevata qualità di servizi offerti e sono amati per il servizio di accoglienza, il benessere, lo sport e la cura della famiglia.

Per Hotel Cormorano, Sentido Orosei Beach e Hotel Marina Seada non ci sono date di ingresso settimanali e numero di notti prestabilite, così da agevolare la clientela nell’organizzazione della vacanza e dei collegamenti con la Sardegna.

Per favorire la conoscenza delle strutture al mercato italiano, Sardinia 360 ha previsto un vantaggioso regime commissionale.

Club con spazi curati e incantevoli giardini: Sentido Orosei Beach

Nel Golfo di Orosei, il Sentido Orosei Beach, brand internazionale sinonimo di qualità e servizio, è inserito in un parco di 23 ettari con giardini curatissimi, a pochi passi da un’ampia spiaggia che degrada nelle acque cristalline.

La struttura di 120 camere, direttamente all’interno del parco Marina Beach che si sviluppa su un’area di 4.000 mq, dispone di piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, di un pool bar, area lounge bar con musica da vivo e, per gli amanti dello sport, campi da tennis, calcetto, basket oltre a sezioni di groupfitness o bodystyling, jogging nella natura circostante e lungo la spiaggia, oltre a lezioni di yoga tra la macchia mediterranea.

Mare, natura, relax, sport e divertimento al Club Hotel Marina Seada

Direttamente sul mare di Budoni e abbracciato da una fitta pineta, il Club Hotel Marina Seada dispone di 80 camere in formula all inclusive, suddivise tra corpo centrale e villette a due piani nel giardino. La struttura offre 2 piscine, di cui la principale a bordo mare, 2 bar, anfiteatro, campo minigolf, campo da tennis e un’animazione soft. Il villaggio è meta ideale per famiglie con bambini per il significativo numero di camere quadruple e quintuple e dei servizi di mini e baby club offerti nella struttura. Per chi è attento al proprio benessere anche in vacanza, la cucina offre una vasta gamma di piatti e alimenti salutari e bilanciati.

Esperienza di charme tra natura e serate mondane: Hotel Cormorano

L’Hotel Cormorano, recentemente rinnovato, si trova nel cuore di Baja Sardinia accanto alla Piazzetta della Fontana – a pochi passi dal mare – vicino alla famosa spiaggia di Cala Battistoni, nota per la sabbia bianca finissima e all’Arcipelago de La Maddalena. L’hotel, con la formula B/B è meta ideale per chi ama trascorrere una vacanza rilassante, in libertà, senza rinunciare alla movida e alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e naturali del nord Sardegna. L’Hotel Cormorano è composto da 74 camere vista mare, piscina attrezzata e ristorante, aperto per le prime colazioni, con veranda e angolo show cooking.