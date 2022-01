Sardinia 360 apre le vendite con tre nuove esclusive













Tre nuove strutture a 4 stelle sulla costa nord est della Sardegna, commercializzate in esclusiva sia in Italia che all’estero. Sardinia 360 inaugura il nuovo anno e apre le vendite con il portfolio arricchito dalle tre new entry Hotel Cormorano, Sentido Orosei Beach e Hotel Marina Seada.

«Inauguriamo il nuovo anno ampliando la programmazione con tre strutture appartenenti al gruppo Iti Marina inserendo nella nostra offerta due all inclusive con standard internazionali di grande vantaggio per il cliente e un b&b all’insegna della libertà in zona Costa Smeralda: il Sentido Orosei Beach, brand internazionale che porta il format d’offerta dei villaggi all inclusive all’eccellenza, l’Hotel Cormorano ideale per viaggiatori e il Club Hotel Marina Seada, un all inclusive dedicato alle famiglie – dichiara Marco Bongiovanni, ad di Baja Hotels Travel Management Srl, società che possiede il t.o. Sardinia360 e la catena alberghiera Baja Hotels – Con il gruppo Iti è nata una collaborazione orientata al comune obiettivo di offrire una vacanza di qualità, dove accoglienza, benessere e sport e cura della famiglia sono le linee direttrici. Il nostro lavoro ha l’obiettivo di portare queste strutture a essere conosciute e apprezzate in un mercato di qualità italiano, ma anche internazionale».

Per le tre nuove strutture in programmazione non sono previste date di ingresso settimanali e numero di notti prestabilite, così da agevolare la clientela nell’organizzazione della vacanza e dei collegamenti con la Sardegna. Sul fronte trade, Sardinia 360 ha attivato «attivato un vantaggioso regime commissionale», aggiunge Bongiovanni.

Entrando nel dettaglio delle strutture, il Sentido Orosei Beach è un villaggio completo composto da 120 camere arredate in stile sardo, un ristorante rinnovato affacciato sulla piscina di circa 1.000 mq, campi da tennis, calcetto e basket, mini e junior club, anfiteatro, spiaggia privata e attrezzata, bar in spiaggia, noleggio bici e barche. La formula all inclusive proposta si scosta dagli standard dei villaggi, includendo prodotti di pregio amati dal pubblico italiano e internazionale: pasti salutari, showcooking anche a colazione e una ricca scelta tra antipasti, primi e secondi. Il programma di animazione soft offre attività per tutte le età con focus sul benessere.

Il Club Hotel Marina Seada, direttamente sul mare di Budoni tra pini ad alto fusto, dispone di 80 camere in formula all inclusive, suddivise tra corpo centrale e villette a due piani nel giardino. La struttura offre due piscine, una a bordo mare e una al centro della struttura, due bar, anfiteatro, campo minigolf e campo da tennis. Ideale per famiglie con bambini, che potranno contare di un buon numero di camere quadruple e quintuple e di una biberoneria attrezzata. È stato implementato un fitto calendario di corsi di yoga e una vasta gamma di piatti e alimenti salutari e bilanciati.

L’Hotel Cormorano, recentemente rinnovato e in formula b&b, si trova nel cuore di Baja Sardinia e a pochi passi dal mare. È composto da 74 camere vista mare, piscina attrezzata e ristorante, aperto per le prime colazioni, con veranda e angolo showcooking. Adatto a chi desidera abbinare al soggiorno la scoperta del territorio circostante.