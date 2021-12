Sardegna, Volotea trasporterà anche passeggeri in barella













Trasportabilità a 360 gradi per Volotea, la compagnia aerea low cost che opera sulla Sardegna e che prosegue il suo lavoro di implementazione dei servizi offerti per i voli in regime di continuità territoriale. Dopo aver annunciato l’introduzione di importanti novità come il viaggio di minori non accompagnati e la possibilità di trasportare gli animali (anche) in stiva, la compagnia ha confermato che, da mercoledì 22 dicembre, sarà garantito l’imbarco ai passeggeri in barella.

La compagnia, infatti, sta per concludere un’importante riconfigurazione dei suoi aeromobili che consentirà viaggi all’insegna della massima tranquillità e sicurezza anche per i viaggiatori non autosufficienti.

Per consentire il trasporto di barelle sui voli in partenza da e per la Sardegna, Volotea si è impegnata a riadattare i propri aeromobili, nel rispetto dei criteri di aeronavigabilità. Questi interventi consentiranno alla compagnia di mantenere il medesimo livello del servizio offerto e, allo stesso tempo, di garantire ai passeggeri in barella un’esperienza di viaggio confortevole e sicura. Dal 22 dicembre, quindi potranno volare a bordo della flotta Volotea tutti i passeggeri che necessitano di viaggiare sdraiati e che richiedono supervisione o assistenza medica durante il volo. Tutte le richieste di trasporto dei passeggeri allettati dovranno pervenire alla compagnia entro 7 giorni dalla data della partenza del volo.

«Tutti i viaggiatori costretti su una barella potranno così contare su di noi per organizzare i loro viaggi tra la Sardegna e la terraferma – ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea – ed è una significativa novità che ci avvicina ancora di più agli abitanti dell’isola e alle loro necessità: stiamo lavorando senza sosta per poter annunciare presto importanti novità dedicate ai voli in regime di continuità. Con questo ulteriore servizio aggiuntivo, speriamo di poter rendere più agevole il trasporto di tutti i passeggeri in barella, rendendo più facili e confortevoli le loro trasferte. A bordo di Volotea, i nostri clienti potranno sempre trovare un ambiente adatto alle loro esigenze ed equipaggi attenti, professionali e sempre disponibili».

Inoltre, dal 20 dicembre scorso, c’è una novità che riguarda il processo di prenotazione: sono infatti disponibili sul sito Volotea le tariffe dedicate ai residenti in Sardegna. Per accedervi, tutti i residenti devono semplicemente selezionare l’opzione “Regime di continuità territoriale” durante la prenotazione del proprio volo. Per tutti gli altri passeggeri, rimangono in vigori le normali tariffe. Volotea sta inoltre lavorando all’aggiornamento della propria App che prevede dei tempi tecnici di caricamento differenti, per questo motivo la doppia tariffazione sarà visibile sulla app nelle prossime 24-48 ore.

La low cost, che nei primi due mesi di operatività dei voli ha fatto registrare ottime performance negli scali di Alghero, Cagliari e Olbia, tiene a sottolineare che tutte le implementazioni come il trasporto di animali in stiva e il servizio dedicato ai minori non accompagnati e ai passeggeri allettati, non erano previsti dalle specifiche del bando di gara, e che sono un ulteriore riprova del grande impegno di Volotea nell’offrire un servizio completo e affidabile, in grado di sostenere le comunità locali e di rispondere al meglio alle loro esigenze di mobilità.