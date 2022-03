Sardegna, Volotea rilancia sulle rotte in continuità













Volotea non molla e, anzi, rilancia sulla Sardegna, anche dopo la discesa in pista di Ita Airways. La compagnia ribadisce ora “il suo impegno nel facilitare gli spostamenti dei cittadini sardi anche dopo la scadenza dell’attuale periodo di continuità territoriale”.

L’impegno è a operare per 12 mesi, secondo le condizioni del decreto del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 466 del 25 novembre 2021, i collegamenti anche non esclusivi da Cagliari e Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate senza compensazione economica, assicurando così la connettività a lungo termine da e per la Regione Sardegna.

Volotea annuncia di aver terminato l’analisi dei dati sulle rotte della continuità territoriale, alla luce dei quali conferma il forte impegno nel supportare la connettività del territorio sardo.

Operativa in Sardegna sin dal suo esordio, nel 2019 Volotea ha aperto la sua base di Cagliari a cui è seguita, nel giugno 2021, quella di Olbia. Presso queste due basi, Volotea ha creato lavoro per oltre 120 dipendenti. L’emergenza collegamenti in Sardegna, soprattutto nella finestra estiva dal 15 maggio in poi, era stata denunciata dagli operatori turistici dell’Isola. Anche oggi, nonostante più vettori si siano offerti di servire tali rotte, mancano ancora gli operativi necessari a programmare la summer.