Sardegna, sui voli in continuità Volotea include in tariffa il bagaglio da stiva













Volotea annuncia i servizi inclusi nella sua offerta di voli in continuità territoriale con la Sardegna, in seguito all’avvio la scorsa settimana delle operazioni. Per tutti i voli in partenza da Alghero, Cagliari e Olbia con destinazione Milano Linate e Roma Fiumicino, in regime di continuità territoriale, il vettore include nella tariffa un bagaglio in stiva per passeggero (25 kg), un bagaglio a mano gratuito (10 kg), il check in gratuito in aeroporto e cambi illimitati (se effettuati prima della partenza del volo). I bambini al di sotto dei 2 anni viaggiano gratuitamente, mentre per i bambini fino ai 12 anni si applica uno sconto del 30% sulla tariffa base (tasse escluse).

«Stiamo lavorando senza sosta per aggiornare e rendere sempre più chiaro e funzionale il nostro sito anche a partire dai suggerimenti dei passeggeri, che per noi sono molto preziosi. Ci tengo a ribadire un punto per noi importantissimo: tutti i passeggeri in continuità territoriale possono portare in cabina il proprio bagaglio a mano e imbarcare un bagaglio in stiva, senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo. Sul sito è poi possibile acquistare servizi extra, ad esempio l’imbarco prioritario o la scelta di uno specifico posto a sedere, che sono assolutamente opzionali e a discrezione del passeggero. Le nostre tariffe rispondono pienamente ai requisiti richiesti dal bando della Regione Sardegna e ci stiamo impegnando al massimo per offrire ai nostri passeggeri il miglior servizio possibile, con voli puntuali e comodi. E i dati confermano l’affidabilità del servizio, dall’avvio della continuità territoriale i nostri voli hanno registrato un tasso di puntualità medio superiore al 90%, questo significa che quasi 90 voli su 100 sono partiti in perfetto orario», ha affermato Valeria Rebasti, country manager Italy & southeastern Europe di Volotea.