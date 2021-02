Sardegna, Solinas: “Test negativo o vaccino per chi entra”













In vista della prossima estate la Sardegna sta organizzando il piano di accoglienza dei visitatori. Chi arriverà sull’isola, infatti, molto probabilmente dovrà presentare il certificato di negatività al Covid-19 o quello di vaccinazione.

Lo ha detto il governatore della Regione, Christian Solinas, in un’intervista rilasciata a L’Unione Sarda, affermando che i controlli partiranno quanto prima: «La situazione epidemiologica è in miglioramento, ma al tempo stesso dobbiamo difenderci dalle varianti del Covid che preoccupano, e dall’eventualità che entrino in casa nostra».

A preoccupare Solinas, l’ipotesi che possa accadere quanto successo l’anno scorso, con il passaggio dell’isola da zona quasi Covid free a destinazione con un incontenibile boom di contagi per via dell’arrivo dei turisti, soprattutto nella gettonatissima Costa Smeralda.

«È necessario un modello di tutela della salute dei sardi e delle attività economiche, costruito proprio sulle certificazioni sanitarie. Modello che introdurremo nel giro di breve tempo», ha rassicurato Solinas.