Sardegna sicura: la linea Solinas per l’estate 2021

La Sardegna spera e si prepara. Dopo l’annuncio del presidente della Regione, Christian Solinas, di erogare 1 milione di euro per i comuni costieri e assicurare la fruibilità degli arenili, scatta l’operazione estate con ambizione Covid free. Tema su cui interviene l’assessore al Turismo dell’Isola, Giovanni Chessa.

La Sardegna si distinguerà come meta sicura 2021?

«La proposta avanzata dal nostro governatore di procedere alla vac- cinazione dell’intera popolazione sarda era ed è un’idea positiva. La condizione di insularità, poi, che limita i punti d’accesso a porti e aeroporti, renderebbe più sem- plice il controllo sanitario. Si cree- rebbero corridoi preferenziali verso zone turistiche che hanno già completato l’immunizzazione. Ovviamente, l’iniziativa di vacci- nare per primi gli abitanti delle isole è stata considerata discri- minatoria da altre Regioni».

Come vi state preparando alla stagione estiva?

«La Sardegna è stata la prima a promuovere l’idea di un passaporto sanitario per garantire, non solo la comunità locale, ma anche gli ospiti. Ora, confidando nello scree- ning “Sardi e sicuri” con tamponi in tutti i territori e l’intensificarsi della campagna vaccinale, siamo convinti di farci trovare pronti alla ripresa dei flussi turistici, rafforzando iniziative già in atto come l’obbligo del test rapido per chi ar- riva sull’Isola».

Tema collegamenti: è possibile prevederne il potenziamento?

«L’assessorato al Turismo, insieme a quello ai Trasporti, è in continuo contatto con le società di gestione aeroportuale e marittime, nonché con vettori nazionali e internazio- nali che in passato hanno sempre mostrato massima collaborazione per garantire un’estate senza disagi per i visitatori che intendono rag- giungere la Sardegna».