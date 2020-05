Sardegna, serrande abbassate per le adv deluse dal decreto Rilancio

Le agenzie di viaggi sarde non riaprono, a seguito della forte delusione per i contenuti del decreto Rilancio. In una nota diffusa da Cisav, il comitato adv della Sardegna sostiene l’insoddisfazione nei confronti delle azioni promosse dal ministero del Turismo e dal governo, denunciando la mancanza di una reale equità sociale nei confronti del comparto turistico, nella totalità della sua filiera, agenzie di viaggi comprese, e che produce per l’economia del nostro paese il 13% del Pil.

“Per queste ragioni, ci siamo assunti la responsabilità di decidere, insieme a tanti colleghi dell’intero Paese, di protrarre la chiusura delle nostre attività continuando a non alzare le serrande. Non ci sono i presupposti per fornire informazioni reali e chiare ai nostri clienti, in un clima di incertezza e regole riguardanti il nostro settore dovendo sopportare inoltre, tutti i costi che si sommerebbero alle perdite già subite per il periodo di chiusura forzata”, sostengono gli agenti.

A fronte di questo clima di incertezze, il comitato Cisav si è reso propositivo, facendosi promotore di azioni che mirassero a trovare soluzioni e dialogo con le istituzioni: “siamo stati ricevuti in audizione dalla V Commissione Attività Produttive e Turismo della Regione Sardegna presieduta da Piero Maieli: abbiamo portato un progetto che è stato accolto entusiasticamente dai consiglieri che compongono la Commissione stessa, che ci hanno invitato ad esporlo la prossima settimana; progetto che mette il nostro lavoro al centro di uno sviluppo economico più importante di quello fino ad oggi raggiunto, anche per le micro imprese di tutta l’isola, che mai come oggi, hanno bisogno di sostegno”.

In questi giorni, esponenti della Cisav hanno testimoniato la loro preoccupazione nel corso di una trasmissione di Sky Tg24 condotta dalla giornalista Mariangela Pira, nel corso della quale sono state esposte le posizioni delle imprese di viaggi sarde sullo stato di crisi in cui versa il settore dell’intermediazione, a seguito dell’emergenza sanitaria tutt’ora in atto, e sui progetti di rilancio per il comparto.