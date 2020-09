Sardegna, prorogata la continuità territoriale fino al 2021

La Sardegna ha prorogato per altri tre mesi il regime di continuità territoriale aerea in scadenza il 24 ottobre e ora in vigore fino al 31 gennaio 2021.

I voli sulle rotte in continuità, che sono tutti gestiti da Alitalia, permetteranno quindi a sardi e turisti di volare fino a dopo le festività natalizie tra i tre aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate,