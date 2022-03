Sardegna, per la summer Volotea prosegue la Cagliari-Roma













Volotea non abbandona la Sardegna e ribadisce il suo impegno nei collegamenti sull’Isola anche dopo la scadenza dell’attuale periodo di continuità territoriale, con il proseguimento però solo della Cagliari-Roma. Nel clima di incertezza che avvolge in questo momento il trasporto aereo, sia per l’aumento del costo del carburante, sia per la situazione politica internazionale, Volotea dà al mercato una certezza: parteciperà all’accettazione dei collegamenti tra Cagliari e Roma per l’estate 2022.

Ancora niente è deciso, invece, per le altre rotte tra gli altri scali sardi e gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino.

Al momento, infatti, il nuovo bando biennale per la continuità territoriale della Sardegna vedrà la luce solo ad ottobre, ma nel frattempo lo spazio temporale tra metà maggio e fine settembre resta scoperto tanto che la Regione Sardegna “per mettere in sicurezza la stagione estiva” consente alle compagnie di presentare anche proposte di accettazione per il periodo che va dal 15 maggio al 30 settembre.

La compagnia, che mira a incrementare i suoi investimenti e la sua presenza in Sardegna si sta confrontando quotidianamente con la Regione, soprattutto in relazione ai recenti incrementi del costo del carburante, e cercherà di delineare il prima possibile uno scenario più chiaro in merito al periodo estivo.