Sardegna, Moby e Tirrenia abbassano le tariffe del 30%

Incontro tra Regione Sardegna e Gruppo Onorato Armatori, rappresentato dall’amministratore delegato di Moby Achille Onorato e da quello di Tirrenia Massimo Mura.

Moby e Tirrenia hanno dichiarato che per questa stagione turistica le loro tariffe medie sono più basse di circa il 30% rispetto all’anno scorso. Sono state implementate anche le offerte e le campagne promozionali, a partire da #unmaredigrazie che ha offerto il 100% di sconto per tutto l’anno a medici, infermieri, Oss, operatori delle mense e delle pulizie ospedaliere e tutti i sanitari in prima linea nell’emergenza; per loro anche tariffe speciali per le auto al seguito.

Inoltre le compagnie del Gruppo Onorato hanno investito sulla comunicazione della sicurezza assoluta delle vacanze in Sardegna aderendo al progetto “Sardegna Isola Sicura” e promuovendo iniziative a bordo delle proprie navi come il care manager a fianco del medico di bordo, la sanificazione continua e l’attenzione al distanziamento a bordo e ai dispositivi di protezione per passeggeri e marittimi.

Moby e Tirrenia hanno voluto ribadire la propria vicinanza alla Sardegna, non solo in luglio e agosto, ma 365 giorni all’anno.