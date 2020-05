Sardegna, le adv fanno rete e lanciano il Piano per la Ripartenza

Sono 77 le agenzie di viaggi sarde indipendenti che hanno hanno deciso di rimboccarsi le maniche e fare rete. È nata così l’idea del Cisav – Comitato Indipendente Sardo di Agenzie di Viaggio, che sottoporrà alla Commissione Attività produttive della Regione Sardegna un vero e proprio Piano per la Ripartenza.

Il progetto operativo prevede la fattiva collaborazione di tanti soggetti del comparto, in primis adv, albergatori, ma anche gestori di campeggi, bed and breakfast, guide turistiche, autonoleggiatori, passando per siti archeologici e musei.

La proposta è semplice e lineare: realizzare in tempi brevissimi pacchetti di viaggi e soggiorno da lanciare sul mercato italiano e, quando sarà possibile, anche sui mercati esteri, attraverso la cooperazione di tutti gli attori della filiera, sotto la regia della Regione. La commercializzazione avverrà anche attraverso contatti diretti con il tour operating generalista italiano e con le altre agenzie di viaggi della Penisola. Tra le idee da sviluppare: offerte mare, sentieri naturali, tradizioni e tipicità della Sardegna.

«La nostra conoscenza del mercato turistico e la professionalità ci permettono di avere visione globale della filiera per la ripresa del turismo – spiega il presidente del Comitato Mario Sannia – Costruire pacchetti, prendere contatti, dialogare con albergatori, autonoleggi e guide è un lavoro che facciamo da sempre. La nostra conoscenza diretta del territorio – siamo 77 agenzie in tutta l’Isola – ci permette di proporci come coordinatori e interlocutori di questo processo di ricostruzione del turismo sardo. In questi mesi di stop non ci siamo fermati un attimo e, da casa, a serrande abbassate, abbiamo continuato ad assistere i nostri clienti, proteggerli e ad annullare le loro vacanze, a formarci e a ragionare sul futuro e sulla ripartenza che, per tutto il comparto, sarà lenta».

Il Cisav si avvarrà anche della partnership strategica del Dipartimento di Marketing della facoltà di Economia dell’Università di Sassari, che ha dato la sua disponibilità a collaborare al progetto.