Sardegna, Is Molas Resort apre con le ville firmate Fuksas

Concedersi il lusso di vivere all’interno di un’opera d’arte. A Is Molas Resort si può, grazie alle quindici nuovissime ville, vere e proprie sculture da abitare, disegnate dalla coppia di archistar Massimiliano e Doriana Fuksas.

Terminate e svelate finalmente allo sguardo, in un susseguirsi di living, patii, terrazze, giardini e piscine, il primo complesso di dimore, i cui nomi si ispirano alla tradizione sarda (Villa Palas, Villa Nea, Villa Luxi, Villa Arenada), è ora disponibile anche per l’affitto settimanale e stagionale.

Is Molas Resort è anche un complesso residenziale di lusso di cui fanno parte il comfort hotel 4 stelle, il ristorante Le Ginestre e il Circolo Golf Is Molas.

Il resort, oggetto di un costante upgrade, si appresta a vivere una stagione all’insegna della rinascita, con numerose novità, come la riqualificazione del comfort Hotel 4 stelle, posizionato accanto al campo da Golf e dotato di ampia piscina e ristorante.

Nuovissima anche l’esclusiva area lounge La19, composta da uno spazio ristorante, pool&cocktail bar e sala con musica live nel campo da golf di Is Molas Resort: un originale palcoscenico naturale dove assistere a concerti sotto le stelle, e una location tutta da scoprire, grazie anche alle pietanze dello chef Ivano Congiu, esperto in cucina mediterranea creativa.

LA SICUREZZA A IS MOLAS. Nel Resort la sicurezza del cliente è una priorità e la struttura si è attivata da subito per garantire che vengano applicate tutte le nuove norme di sanificazione e distanziamento, aderendo al progetto Sardegna isola Sicura di Portale Sardegna e al Protocollo Accoglienza sicura di Federalberghi. Tutto il personale è formato sulla base delle a direttive Oms, in modo da poter svolgere in modo sicuro i compiti assegnati.

Is Molas offre un paradiso naturale da vivere nella massima riservatezza – ben 500 ettari – che garantiscono il rispetto delle distanze, godendo di tutti i benefici del contatto con la natura. Anche i momenti della ristorazione sono gestiti nella massima serenità, garantendo il distanziamento dei tavoli e il rispetto delle numeriche, oltre alla digitalizzazione di menu e pagamenti per evitare i contatti a rischio.

Alla spiaggia si può accedere su prenotazione, per evitare assembramenti; ogni attività sia all’interno che all’esterno della struttura sarà programmata in anticipo e sempre su prenotazione, all’insegna del Wellbeing: la parola d’ordine è “all’aperto”, per vivere pienamente il territorio.

La parte ludica, oltre al golf e al tennis, prevede infatti tutte le attività open air a cura del partner Natked: un percorso di allenamento funzionale nuovo, che abbina le tecniche di potenziamento alle attività sportive creative, alle arti marziali, allo yoga.

Inoltre, da qualche anno, l’offerta sportiva di Is Molas è stata incrementata con la realizzazione dell’unico Bike Park della Sardegna – e unico privato in Italia – che, partendo dalla Club House, si estende su circa 30 ettari di proprietà all’interno del Parco Montano, con decine di percorsi tracciati e mappati, tra le chiome della foresta di lecci più antica ed estesa del Mediterraneo.