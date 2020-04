Sardegna, inizia l’era Alitalia su tutte le rotte di continuità territoriale

Sono aperte le vendite su tutti i tradizionali canali di vendita di Alitalia dei biglietti per i voli della continuità territoriale da e per la Sardegna dal 17 aprile al 24 ottobre.

A dirlo è una nota della compagnia, in cui si precisa che per la prima volta Alitalia garantirà i collegamenti su tutte le sei rotte in continuità territoriale: Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano (sull’aeroporto di Malpensa sino alla riapertura di Linate), Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano, Alghero-Roma Fiumicino, Alghero-Milano.

La compagnia – prosegue la nota – potrà naturalmente avviare i collegamenti su Alghero e Olbia dal 17 aprile nel caso non sussista la prescrizione contenuta nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, che, a seguito dell’emergenza Covid-19, ha disposto fino al 13 aprile la temporanea chiusura di alcuni aeroporti italiani, tra cui i due scali nel nord della Sardegna. Inoltre, fino a quando un’analoga misura rimarrà in vigore anche per l’aeroporto di Linate, i voli in continuità da e per Milano opereranno sull’aeroporto di Malpensa.

In ogni caso, per fronteggiare il calo della domanda Alitalia ha condiviso con la Regione Sardegna un operativo specifico per i mesi di aprile e maggio, che prevede 4 voli quotidiani di andata e ritorno sul collegamento Cagliari-Roma Fiumicino e 2 voli giornalieri di andata e ritorno su tutte le altre rotte in continuità.

Dal mese di giugno, poi, Alitalia incrementerà i voli di andata e ritorno che diventeranno 6 al giorno sulla Cagliari-Roma Fiumicino e 4 al giorno sulle altre tratte.