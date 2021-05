Sardegna, il Grand Hotel Poltu Quatu riapre dal 28 maggio













È venerdì 28 maggio la data di apertura del Grand Hotel Poltu Quatu, sulla costa nord orientale della Sardegna, che si presenta per la nuova stagione 2021 con una serie di novità, a partire dalle venti nuove camere totalmente ristrutturate. Ma ci sono anche proposte enogastronomiche rinnovate, in particolare al ristorante Tanit e alla Terrace du Port Champagnerie, Cave & Winery, un’Accademia di cucina in collaborazione con il Gambero Rosso, la spiaggia privata per gli ospiti e 3 nuovi campi da padel, dove dal 17 al 20 giugno gli appassionati potranno sfidarsi nel torneo “Smeraldina Padel Cup”.

Il resort può contare anche su 66 appartamenti The Reserve Poltu Quatu, e sul porto turistico privato Marina dell’Orso, Bandiera Blu, con i suoi 305 posti barca e i servizi collegati.