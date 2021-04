Sardegna: guida a tutte le novità hotel e resort per l’estate













Novità e conferme: alla vigilia dell’estate resort e hotel in Sardegna sono pronti a ripartire per la stagione, che per molti si aprirà tra maggio e giugno. E lo fanno puntando sui trend dell’era Covid: spazi all’aperto per garantire distanziamento e servizi godibili in sicurezza, attività immerse nella natura, sport ma anche wellness e yoga open air. Senza dimenticare, ovviamente, i protocolli di igiene e sicurezza ormai consolidati e aggiornati.

APPROFONDISCI SU L’AGENZIA DI VIAGGI MAGAZINE SFOGLIABILE

FELIX HOTELS. Focus sul centro-nord dell’isola e su sei destinazioni tra mare e interno, da Santa Teresa Gallura a Nuoro: è Felix Hotels, il nuovo gruppo dell’ospitalità in Sardegna. Nel portale che li raccoglie sono presenti infatti Hotel La Coluccia a Santa Teresa Gallura, Hotel Airone a Baja Sardinia, Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi ad Arzachena,Hotel Residence Porto San Paolo e Grandi Magazzini a Nuoro, e Hotel Felix a Olbia, la cui inaugurazione è prevista a giugno.

Una sezione è dedicata al food, altro pilastro del gruppo che nasce dall’esperienza del Ristorante Parco degli Ulivi di Arzachena, cui si aggiunge il Ristorante La Coluccia Beach a Santa Teresa Gallura e le due novità di Olbia: il Felix Bistrot e il Felix Rooftop a bordo piscina sulla terrazza all’ultimo piano dell’Hotel Felix Olbia.

SMY HOTELS. È lo Smy Sighientu Thalasso & Spa in Sardegna la new entry di Smy Hotels per l’estate 2021. Il resort si trova a Marina di Capitana, nel sud dell’isola, tra Cagliari e Villasimius, e conta 225 camere tra doppie e familiari. Adiacente all’hotel si trova anche un porto turistico per imbarcazioni fino a 28 metri al quale gli ospiti possono accedere direttamente. Per la prossima stagione il gruppo ha ulteriormente perfezionato Smy Care, la policy di protocolli igienico-sanitari applicata già dallo scorso anno in tutte le strutture della catena alberghiera.

PASSIONE ITALIA. Passione Italia by Sporting Vacanze, la linea di prodotto dell’operatore

che punta sulla destinazione Italia di alta qualità, amplia l’offerta con l’Hotel Calacuncheddi in Sardegna. La struttura è un 4 stelle Superior a Olbia, a 20 metri dalla spiaggia di Li Cuncheddi, lungo la costa settentrionale della Sardegna; ed è immersa in un parco naturalistico di circa cinque ettari. Si tratta di una struttura di charme per clienti di target alto. Tra i plus c’è l’enoteca Sa Cantina per le degustazioni, spazi wellness e ristoranti.

AUTENTICO HOTELS. Autentico Hotels amplia il suo portfolio con una nuova struttura in Sardegna: il Lanthia Resort è la new entry nel club Autentico, tra i boschi dell’Ogliastra e il mare. Si tratta di un hotel di design, al centro del golfo di Arbatax in località Santa Maria Navarrese. L’hotel punta sul green: realizzato con materiali naturali e provenienti dall’isola, è immerso in una pineta e lavora sul km 0 anche al ristorante, con erbe e verdure da orto e giardino e prodotti sardi. La suite è dedicata a Orgosolo, piccolo borgo della Barbagia.

PUNTALDIA. Puntaldìa è il resort new entry di Baglioni Hotels & Resorts. Dal 1° giugno, la catena accoglierà gli ospiti all’interno della nuova struttura immersa nell’area marina protetta di Tavolara, in Sardegna. Il resort comprende 78 tra camere, suite e ville racchiuse all’interno di un parco privato di quattro ettari, una piscina con zona solarium e due per i bambini, un kids club, il ristorante gourmet Gusto by Clau-dio Sadler, un secondo ristorante italiano. Per famiglie e amanti dell’open air, una serie di attività come yoga, trekking, equitazione e la possibilità di usufruire di due campi da golf nelle vicinanze.

WORKOTIUM. Si chiama Workotium la formula lanciata da Italian Hospitality Collection per offrire agli ospiti pacchetti in mix tra vacanza e lavoro da remoto, e tra le strutture c’è Chia Laguna.

La proposta combina servizi leisure e benefit “da ufficio”: ombrellone e lettini nel beach club privato, 10% di sconto sui trattamenti spa e un massaggio antistress, ma anche la “smart room”, connessione internet e working station con scrivania, servizio di delivery documenti e pacchi e di stampa gratuito, “energy pack” con barrette energetiche.

BAIA E SARDINIA360. Sardinia360 e Baja Hotels hanno potenziato la rete vendite e attuato un programma di incentivi e formazione tailor made. La rete commerciale è formata da sei sales che fanno capo a Claudio Ardigò, sales director di Sardinia360 e Baja Hotels per l’Italia e responsabile delle aree Lombardia, Emilia e Canton Ticino. In programma webinar sulla Sardegna.

POLTU QUATU. Anche il Grand Hotel Poltu Quatu sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Poltu Quatu Classic, in programma dal 2 al 4 luglio e che porterà nella località sarda auto d’epoca italiane ed europee che sfileranno per tre giorni per le vie della Costa Smeralda. Sabato 3 luglio l’hotel ospiterà la cena di gala.

IS MOLAS. Apertura il 1° giugno per Is Molas resort a Pula, che con i suoi 500 ettari punta a privacy e sicurezza. Inoltre, è presente una figura medica specializzata e a disposizione di clienti e personale ci sono dispositivi di sicurezza e prodotti igienizzanti nelle varie aree del resort. Attività come golf, tennis, spiaggia e piscina sono su prenotazione e il wellness si svolge soprattutto all’aperto.

DELPHINA HOTELS. Dal 25 maggio Delphina Hotels & Resorts è pronta a riaprire con il Protocollo Delphina Vacanza Sicura. Le misure prevedono transfer privati su autovetture igienizzate fino al ricevimento, dove saranno garantite le distanze di sicurezza e il personale indosserà dispositivi di protezione individuale. Il gruppo punta su ambienti regolarmente igienizzati, camere disinfettate con ozono, e prodotti ecolabel a ogni cambio di ospite.

FORTE VILLAGE. Partirà a metà maggio la stagione estiva di Forte Village, che conferma anche per quest’anno il suo rigoroso protocollo anti Covid e la polizza assicurativa. In particolare, è previsto, al momento del check-in, il test antigenico nasofaringeo e, se necessario, il test molecolare basato sulla Rt-Pcr. Gli screening verranno effettuati in un’area dedicata immersa nel parco del resort. Ed è garantito anche un presidio medico presente in struttura.

Tra le novità 2021, il nuovo Whiskey Bar e l’ingresso di chef Andrea Berton e nelle attività sportive la parete di arrampicata, accademia di esports, musica

e canottaggio costiero.

CHIA AQUADULCI. Nell’estate 2021 riapre il Chia Aquadulci, in un’oasi naturale tra dune, ginepri e macchia mediterranea. L’hotel, il cui nome richiama la denominazione antica del luogo in cui nasce acqua sorgiva, conta su un giardino con piante officinali in cui propone anche massaggi open air. A disposizione degli ospiti anche biciclette e la possibilità di organizzare escursioni in mountain bike, gite in barca e passeggiate a cavallo, e seguire corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche.

LEGGI IL NUOVO NUMERO SFOGLIABILE DE L’AGENZIA DI VIAGGI MAGAZINE