Sardegna, Grimaldi Lines vettore ufficiale di Chica Loca 2021













Sarà Grimaldi Lines il vettore ufficiale di Chica Loca 2021, la challenge di motociclismo femminile che si svolgerà dal 2 al 9 ottobre prossimi in Sardegna.

Gli equipaggi che prenderanno parte alla sfida viaggeranno sulla linea marittima Livorno-Olbia e viceversa, a cui Grimaldi Lines ha dedicato due tra le più moderne e accoglienti navi della flotta. Si tratta delle gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa, che per ogni viaggio effettuato possono trasportare fino a 2.850 passeggeri e numerose auto nel garage di oltre 3mila metri lineari.

«Da diversi anni la Sardegna è la nostra destinazione di punta – ha dichiarato Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines – Colleghiamo l’isola al continente tutto l’anno, con linee marittime regolari da e per i porti di Livorno, Civitavecchia e Napoli, offrendo all’utenza un servizio puntuale ed efficiente e la possibilità di vivere la traversata come un vero e proprio anticipo di vacanza. Siamo, inoltre, sempre presenti sul territorio e sosteniamo attivamente le più importanti manifestazioni di interesse culturale e sportivo che ne promuovano la bellezza e l’unicità. È il caso della challenge Chica Loca, con le sue tappe che avranno come palcoscenico il meglio di questa terra: il mare di Capo Coda Cavallo, i pascoli montani del Gennargentu, le aree quasi desertiche dell’interno».