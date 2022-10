Sardegna, è estate anche a ottobre. Oltre i 6 milioni di arrivi

«Ci aspettavamo numeri in linea con quelli record del 2019, ma i dati degli arrivi a settembre sono addirittura superiori a quelli del pre pandemia». Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, dichirando tra l’altro come «il flusso turistico prosegua positivamente anche nel mese di ottobre, a riprova che la Sardegna ha le potenzialità, che vanno oltre il turismo balneare, per allungare la stagione».

«Nel 2022, tra aeroporti e porti, abbiamo già superato i 6 milioni di arrivi dall’inizio dell’anno, dei quali 4,5 milioni tra giugno e settembre. Valutando anche le indicazioni che arrivano da questi dati, dobbiamo programmare la prossima stagione per confermare e consolidare il successo di quest’anno, che non rappresenta un punto d’arrivo, ma un’importante base di partenza», ha aggiunto Solinas.