Sardegna da sogno: escursioni in barca alla Maddalena













Se vuoi passare una vacanza rilassante con la tua famiglia o con i tuoi amici, ti consigliamo un’escursione in barca alla Maddalena.

Quest’ultima è una delle isole più grandi dell’arcipelago della Maddalena, un paradiso naturale con chilometriche spiagge di sabbia bianca e mare blu cobalto. Un’avventura che ti consigliamo assolutamente di fare quella di navigare tra le meravigliose isole di questo arcipelago con un gommone.

Questo tipo di imbarcazione è particolarmente veloce, leggero e facile da condurre, tanto che sulla piattaforma Nautal, potrai noleggiare un gommone anche se non sei in possesso di una patente nautica.

Le migliori isole della Maddalena

Come anticipato, l’idea di noleggiare un gommone per visitare le isole della Maddalena è l’ideale per viversi un’esperienza da sogno. Infatti le migliori isole di questo arcipelago sono quelle che possono essere raggiunte solamente a bordo di un’imbarcazione.

Se cerchi un tipo di barca più confortevole e stabile di un gommone, allora potrai anche pensare di noleggiare un catamarano e goderti i suoi ampi spazi esterni ed interni, ampie cabine ti aspettano per regalarti la crociera bella di sempre.

Di seguito ti riportiamo le spiagge belle che questo arcipelago può regalarti:

1. Cala Francese

Questa stupenda cala, contornata da una cava di granito di colore roseo in cui si riflette l’azzurro cristallino che caratterizza le acque sarde regalando uno spettacolo di colori che difficilmente riuscirai a dimenticare. A bordo della tua imbarcazione potrai dirigerti nella parte più meridionale della cala e rilassarti nell’unica piccola spiaggia di sabbia chiara e piccoli grani.

2. Bassa Trinita

Questa spiaggia si trova invece nella parte settentrionale dell’isola della Maddalena ed è decorata da una ricca e profumata vegetazione mediterranea ed una spiaggia bianchissima che ti condurrà nel trasparente fondale marino. In particolare qui troverai 3 cale in cui potrai sostare con la tua barca e rifornirti di cibo nei bar che troverai sull’isola.

Questa spiaggia è amata per la sua autenticità, infatti sembra quasi che nessun uomo ci abbia mai messo piede.

Se sei inoltre un amante del trekking, potrai godere dei sentieri naturalistici che questo tratto di isola offre.

3. Spiaggia Testa di Polpo

La Spiaggia Testa di Polpo sicuramente la più selvaggia dell’isola, amata da tutti coloro che amano attività come lo snorkeling e le immersioni in quanto la cala è molto rocciosa e pertanto non offre spazi in cui potersi sdraiare e godersi il sole. Ma il mare qui è uno dei trasparenti dell’arcipelago, la vista di questo dalla tua barca sarà mozzafiato.

Questa spiaggia non si trova sull’isola della Maddalena, bensì su quella dei Giardinelli, situata nella parte orientale dell’arcipelago.

4. Cala Spalmatore

Come non poter annoverare tra le spiagge belle della Maddalena quella di Cala Spalmatore, una meravigliosa insenatura naturale che si trova nella parte nord-orientale dell’arcipelago. Anche questo paesaggio è arricchito da rocce di granito rosse che rendono il tutto più suggestivo e accattivante. La Cala Spalmatore offre di 70 metri di spiaggia in cui potrai goderti nella pace assoluta il panorama mozzafiato.

